Жительнице Башкирии после выписки из роддома не отдают дочь больше недели

14:42, 13 апр 2022

Жительница Башкирии на странице главы региона Радия Хабирова пожаловалась, что маме в 4-м роддоме больше недели не отдавали новорожденную дочь. По словам уфимки, со 2 по 11 апреля о состоянии ребенка ничего не было известно.







По словам заявительницы, врачи сообщили о состоянии новорожденной только после обращения в следком. До этого же, судя по комментарию, врачи игнорировали женщину или отправляли к юристам узнавать о здоровье ребенка.



— Девочку оставили в роддоме под предлогом необходимости набора веса. Сведения были получены только после обращения к главе Башкирии и в следком. Из руководящего состава роддома никто не удосужился разрешить ситуацию на месте, — пишет в соцсети местная жительница Ирина А.





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