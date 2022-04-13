В Башкирии рыбак упал с лодки и утонул в реке Белой
17:02, 13 апр 2022
В Благовещенске накануне вечером на реке Белой произошел несчастный случай. Стало известно, что мужчина на лодке отправился рыбачить.
«По неустановленной пока причине он упал с лодки в воду и стал тонуть. Все происходило на глазах очевидцев. Они пытались его спасти, но ничего не вышло», - рассказал очевидец.
На место происшествия были вызваны экстренные службы. Тело 61-летнего погибшего было передано сотрудникам полиции. Сейчас проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства смертельного инцидента.
Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе в воде нашли тело женщины. Инцидент произошел в селе Мечетлино в прошедшие выходные.