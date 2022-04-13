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В Башкирии рыбак упал с лодки и утонул в реке Белой

В Башкирии рыбак упал с лодки и утонул в реке Белой

17:02, 13 апр 2022

В Благовещенске накануне вечером на реке Белой произошел несчастный случай. Стало известно, что мужчина на лодке отправился рыбачить.

«По неустановленной пока причине он упал с лодки в воду и стал тонуть. Все происходило на глазах очевидцев. Они пытались его спасти, но ничего не вышло», - рассказал очевидец.

На место происшествия были вызваны экстренные службы. Тело 61-летнего погибшего было передано сотрудникам полиции. Сейчас проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства смертельного инцидента.

Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе в воде нашли тело женщины. Инцидент произошел в селе Мечетлино в прошедшие выходные.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Благовещенск происшествия
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