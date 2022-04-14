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В Башкирии в ДТП с переворотом погиб человек, двое пострадали

В Башкирии в ДТП с переворотом погиб человек, двое пострадали

10:01, 14 апр 2022

В Башкирии в экстренные службы ночью 13 апреля поступило сообщение о том, что на автодороге Белорецк - Магнитогорск на (241 км) водитель, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

По данным регионального Госкомитета по ЧС, в машине находилось четыре человека. В аварии погиб пассажир — мужчина, 1995 года рождения, а также пострадали мужчины, 1996 и 1979 годов рождения.

На место происшествия выезжали спасатели Аварийно-спасательной службы (Белорецк) Госкомитета РБ по ЧС, медики и полиция. Сотрудники службы деблокировали погибшего.


По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. После аварии он сбежал с места происшествия. В ДТП до приезда скорой помощи погиб пассажир (житель Белорецка), 1995 года рождения. Серьезно пострадал мужчина, 1979 года рождения. Его увезли в Белорецкую районную клиническую больницу. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому головного мозга и перелом шейного позвонка.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии
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