В Башкирии водитель иномарки сбил на переходе женщину с двумя детьми

14:45, 14 апр 2022

Женщина и два 7-летних ребенка, переходившие дорогу по пешеходному переходу, пострадали в результате наезда иномарки — ЧП произошло сегодня, 14 апреля, около часа дня по улице Ахметова в уфимском микрорайоне Затон.







Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, 45-летний водитель за рулем «Kia Sorento» врезался в «Volkswagen Jetta», который остановился, чтобы пропустить пешеходов.



«От удара последний совершил наезд на женщину с двумя 7-летними детьми. Автомобили получили механические повреждения. Водители транспортных средств не пострадали», — добавили в ведомстве.



Сейчас пострадавших осматривают врачи, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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Фото: ГИБДД по РБ