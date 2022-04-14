В Башкирии водитель иномарки сбил на переходе женщину с двумя детьми
14:45, 14 апр 2022
Женщина и два 7-летних ребенка, переходившие дорогу по пешеходному переходу, пострадали в результате наезда иномарки — ЧП произошло сегодня, 14 апреля, около часа дня по улице Ахметова в уфимском микрорайоне Затон.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, 45-летний водитель за рулем «Kia Sorento» врезался в «Volkswagen Jetta», который остановился, чтобы пропустить пешеходов.
«От удара последний совершил наезд на женщину с двумя 7-летними детьми. Автомобили получили механические повреждения. Водители транспортных средств не пострадали», — добавили в ведомстве.
Сейчас пострадавших осматривают врачи, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Обстоятельства аварии устанавливаются.