В Башкирии мужчина зарубил топором родную тетю

10:35, 15 апр 2022

В частном доме в деревне Абдуллино Караидельского районе вечером 14 апреля был обнаружен изувеченный труп женщины. Как сообщил агентству «Башинформ» собственный источник, по предварительным данным, в правоохранительные органы накануне позвонил мужчина и заявил, что зарубил топором родную тетю.







Полицейские, прибывшие на место происшествия, предварительно выяснили, что между родственниками произошла бытовая ссора. Разъяренный 46-летний мужчина схватил топор и нанес им несколько ударов по голове своей 63-летней тете. От полученных увечий она скончалась.

Предполагаемого убийцу задержали. Ведется расследование этого преступления.

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