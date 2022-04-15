В Башкирии из-за сильного ветра без электричества остались 388 домов
11:01, 15 апр 2022
В МЧС по Башкирии рано утром 15 апреля поступило сообщение о повреждении кровли в частном жилом доме на улице Чайковского в микрорайоне Нефтяник в Ишимбае. Причиной случившегося стал сильный порывистый ветер.
«Кроме того, в указанном населенном пункте произошло нарушение электроснабжения в 380 частных жилых домах и восьми многоквартирных жилых домах, общее количество проживающих в них человек 1036», - сообщили в пресс-службе ведомства.
На место для восстановительных работ оперативно были направлены силы и средства МЧС России, специалисты аварийных служб и представители муниципалитета. Ночью электроснабжение в населенном пункте было восстановлено.