В Башкирии из-за сильного ветра без электричества остались 388 домов

11:01, 15 апр 2022

В МЧС по Башкирии рано утром 15 апреля поступило сообщение о повреждении кровли в частном жилом доме на улице Чайковского в микрорайоне Нефтяник в Ишимбае. Причиной случившегося стал сильный порывистый ветер.







«Кроме того, в указанном населенном пункте произошло нарушение электроснабжения в 380 частных жилых домах и восьми многоквартирных жилых домах, общее количество проживающих в них человек 1036», - сообщили в пресс-службе ведомства.



На место для восстановительных работ оперативно были направлены силы и средства МЧС России, специалисты аварийных служб и представители муниципалитета. Ночью электроснабжение в населенном пункте было восстановлено.





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Фото: МЧС по РБ