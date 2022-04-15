В Башкирии водитель мусоровоза наехал на 7-летнего мальчика

11:25, 15 апр 2022

В башкирском городе Салавате водитель мусоровоза совершил наезд на 7-летнего мальчика, который катался на электросамокате. ДТП случилось днем 14 апреля на улице Первомайской. Об этом сообщила региональная ГИБДД.







Как уточнили в дорожной полиции, за рулем грузовика находился 36-летний житель Мелеузовского района. Он начал движение по дворовой территории, когда прямо перед машиной выскочил ребенок на электросамокате. По камерам видеонаблюдения кажется, что мусоровоз наехал на ногу мальчика – во всяком случае, встать он не мог. Сейчас первоклассник находится в больнице.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель ВАЗ-2110, опрокинувшись на повороте.

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Фото: скрин видео