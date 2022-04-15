В Башкирии в реке обнаружили труп пропавшего в прошлом году мужчины

12:09, 15 апр 2022

В Караидельском районе местные жители нашли труп пропавшего в прошлом году мужчины. Как рассказал источник в правоохранительных органах, тело пенсионера было обнаружено 14 апреля в воде на берегу реки Уфы, недалеко от села Бердяш.







«Его личность была установлена. Погибшим оказался 68-летний житель села Абызово Караидельского района. О мужчине известно, что он числился пропавшим без вести с 14 октября 2021 года», - сообщил предварительные данные собеседник.



Тело умершего прибило к берегу. Стоит отметить, что пенсионер был в теплой одежде. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Опознали мужчину родственники. Сейчас ведется расследование происшествия.

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