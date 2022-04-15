В Башкирии в аварии между тремя автомобилями погиб водитель КамАЗа

12:30, 15 апр 2022

В Благовещенском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.



Авария произошла сегодня на 71 км автодороги Уфа-Янаул. Столкнулись три транспортных средств: УАЗ "Патриот", бензовоз КамАЗ и грузовик "Skania".



В результате аварии водитель КамАЗа скончался до приезда скорой помощи. Известно, что бензовоз двигался пустой. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель ВАЗ-2110, опрокинувшись на повороте.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ