В Башкирии в аварии между тремя автомобилями погиб водитель КамАЗа
12:30, 15 апр 2022
В Благовещенском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.
Авария произошла сегодня на 71 км автодороги Уфа-Янаул. Столкнулись три транспортных средств: УАЗ "Патриот", бензовоз КамАЗ и грузовик "Skania".
В результате аварии водитель КамАЗа скончался до приезда скорой помощи. Известно, что бензовоз двигался пустой. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель ВАЗ-2110, опрокинувшись на повороте.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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