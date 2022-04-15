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В Башкирии в аварии пострадали двое взрослых и двое детей

В Башкирии в аварии пострадали двое взрослых и двое детей

20:22, 15 апр 2022

Сегодня около 18:00 в Благовещенском районе Башкирии произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.

Известно, что на 68 км дороги Уфа — Янаул столкнулись «Шкода Суперб» и встречный «Хендай Акцент». В результате аварии обоих водителей, а также двоих детей с «Хендай» госпитализировали.

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На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в аварии между тремя автомобилями погиб водитель КамАЗа.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благовещенский район происшествия аварии
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