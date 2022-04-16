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В Башкирии в ходе тушения пожара обнаружили фрагменты тела

В Башкирии в ходе тушения пожара обнаружили фрагменты тела

09:06, 16 апр 2022

15 апреля в 17.45 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Центральной в д. Махмутово Салаватского района республики.

На место были направлены силы и средства МЧС России и добровольной пожарной команды Аркауловского с/с, а также другие экстренные службы.

По прибытии установлено, что пожар произошел в бревенчатом доме размером 8×8 м. Пожар потушен.


«К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены тела фрагменты погибшего мужчины, 1965 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.

Причина пожара устанавливается, работает сдедственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России и инструктор Госкомитета РБ по ЧС.

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям информирует, что с начала 2022 года в республике произошло 1607 пожаров, при которых погибло 67 человек.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Салаватский район происшествия пожар
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