В Башкирии в ходе тушения пожара обнаружили фрагменты тела

09:06, 16 апр 2022

15 апреля в 17.45 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Центральной в д. Махмутово Салаватского района республики.







На место были направлены силы и средства МЧС России и добровольной пожарной команды Аркауловского с/с, а также другие экстренные службы.



По прибытии установлено, что пожар произошел в бревенчатом доме размером 8×8 м. Пожар потушен.





«К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены тела фрагменты погибшего мужчины, 1965 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.



Причина пожара устанавливается, работает сдедственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России и инструктор Госкомитета РБ по ЧС.



Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям информирует, что с начала 2022 года в республике произошло 1607 пожаров, при которых погибло 67 человек.

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Фото: МЧС по РБ