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В Башкирии на 14-летнего мальчика набросилась бездомная собака

В Башкирии на 14-летнего мальчика набросилась бездомная собака

09:41, 17 апр 2022

В Уфе произошел очередной случай нападения бездомной собаки на человека.

Так, в Единую дежурно-диспетчерскую службу города днем 15 апреля поступило сообщение о том, что животное напало на ребенка. Как подтвердил агентству «Башинформ» источник в экстренных службах, действительной, бродячий пес набросился на 14-летнего мальчика, когда тот шел рядом с домом №85 по улице Зенцова.

«К счастью, подросток отделался ссадинами на правой ноге. Их ему обработали родители. В больницу вести ребенка они не стали», - сообщил собеседник.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии стая бездомных собак напала на женщину и 8-летнюю девочку. 

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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