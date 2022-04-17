В Башкирии на 14-летнего мальчика набросилась бездомная собака

09:41, 17 апр 2022

В Уфе произошел очередной случай нападения бездомной собаки на человека.



Так, в Единую дежурно-диспетчерскую службу города днем 15 апреля поступило сообщение о том, что животное напало на ребенка. Как подтвердил агентству «Башинформ» источник в экстренных службах, действительной, бродячий пес набросился на 14-летнего мальчика, когда тот шел рядом с домом №85 по улице Зенцова.







«К счастью, подросток отделался ссадинами на правой ноге. Их ему обработали родители. В больницу вести ребенка они не стали», - сообщил собеседник.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии стая бездомных собак напала на женщину и 8-летнюю девочку.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram