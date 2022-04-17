В Башкортостане автолюбитель покалечил пенсионерку

10:10, 17 апр 2022

Авария в Башкирии произошла вчера в полдень в Мелеузовском районе







На ул. Потешкина д.Узя 57-летний мужчина, управляя "Lada Granta", допустил наезд на 71-летнюю женщину. В результате аварии пешеход с различными травмами госпитализирована.



Известно, что водитель от прохождения освидетельствования на состоянии опьянения отказался. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Благовещенском районе Башкирии произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Известно, что на 68 км дороги Уфа — Янаул столкнулись «Шкода Суперб» и встречный «Хендай Акцент».

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ