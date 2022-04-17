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В Башкортостане автолюбитель покалечил пенсионерку

В Башкортостане автолюбитель покалечил пенсионерку

10:10, 17 апр 2022

Авария в Башкирии произошла вчера в полдень в Мелеузовском районе

На ул. Потешкина д.Узя 57-летний мужчина,  управляя "Lada Granta", допустил наезд на  71-летнюю женщину. В результате аварии пешеход с различными травмами госпитализирована.

Известно, что водитель от прохождения освидетельствования на состоянии опьянения отказался. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство. 

Ранее сообщалось о том, что в Благовещенском районе Башкирии произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Известно, что на 68 км дороги Уфа — Янаул столкнулись «Шкода Суперб» и встречный «Хендай Акцент». 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия аварии
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