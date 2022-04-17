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В Башкирии водитель наехал на ограждение и перевернулся

В Башкирии водитель наехал на ограждение и перевернулся

10:18, 17 апр 2022

Авария в Башкирии произошла вчера около девяти часов утра в Стерлитамакском районе

На 106 км автодороги Уфа-Оренбург 51-летний мужчина, управляя "Dodge Caliber", не справился с рулевым управлением и допустил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель госпитализирован. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель Лады Гранта наехал на пожилую женщину. В результате аварии пешеход с различными травмами госпитализирована.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
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