В одном из водоемов Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы

10:27, 17 апр 2022

Специалисты Минэкологии Республики Башкортостан провели визуальное обследование водоохранной зоны.







Накануне, 16 апреля, в соцсетях появилась информация, что в деревне Таштуй Абзелиловского района обнаружили массовую гибель рыбы на реке Таштуй. Как сообщили в пресс-службе Минэкологии РБ, специалисты разбираются в причинах, которые привели к гибели рыбы.





«Специалистом Белорецкого территориального комитета Минэкологии Республики Башкортостан проведено визуальное обследование водоохранной зоны пруда на реке Таштуй в деревне Таштуй Абзелиловского района. При обследовании территории источников возможного поступления загрязняющих веществ в водный объект не выявлены. В месте гибели рыбы осуществляется отбор пробы для определения качества природной воды», — прокомментировали в ведомстве.





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Фото: Министерство экологии Республики Башкортостан