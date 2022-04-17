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В одном из водоемов Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы

В одном из водоемов Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы

10:27, 17 апр 2022

Специалисты Минэкологии Республики Башкортостан провели визуальное обследование водоохранной зоны.

Накануне, 16 апреля, в соцсетях появилась информация, что в деревне Таштуй Абзелиловского района обнаружили массовую гибель рыбы на реке Таштуй. Как сообщили в пресс-службе Минэкологии РБ, специалисты разбираются в причинах, которые привели к гибели рыбы.


«Специалистом Белорецкого территориального комитета Минэкологии Республики Башкортостан проведено визуальное обследование водоохранной зоны пруда на реке Таштуй в деревне Таштуй Абзелиловского района. При обследовании территории источников возможного поступления загрязняющих веществ в водный объект не выявлены. В месте гибели рыбы осуществляется отбор пробы для определения качества природной воды», — прокомментировали в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Министерство экологии Республики Башкортостан
Теги: Абзелиловский район происшествия
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