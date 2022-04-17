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В Башкирии в квартире найден мертвым 7-месячный ребенок

В Башкирии в квартире найден мертвым 7-месячный ребенок

11:13, 17 апр 2022

В одной из семей Стерлитамака произошло несчастье. Известно, что вечером 15 апреля у семимесячного малыша перестал прощупываться пульс, сообщает издание Башкинформ. Родные ребенка сразу же позвонили в экстренные службы. Медики, приехавшие в квартиру, где проживает семья, констатировали смерть ребенка.

«Тело малыша направили на судмедэкспертизу для установления точной причины гибели. Предварительная причина смерти - врожденная двухсторонняя пневмония средней степени тяжести», - сообщил собеседник информагентства.


Справочно. Врожденная пневмония – острое инфекционное заболевание с преимущественным поражением респираторных отделов легких и накоплением воспалительного экссудата внутри альвеол, выявляемым при объективном и рентгенологическом обследовании, как правило, в первые 72 часа жизни.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
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