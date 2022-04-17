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В Башкирии в жестком столкновении двух встречных легковушек погибла пассажирка

В Башкирии в жестком столкновении двух встречных легковушек погибла пассажирка

17:32, 17 апр 2022

В Илишевском районе Башкирии на трассе М-7 «Волга» произошла авария со смертельным исходом. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в ГИБДД по республике. По информации дорожных полицейских, авария произошла около 10 часов утра на 1173-м километре трассы М-7 «Волга».

— По предварительным данным, столкнулись Renault Sandero и встречный Volkswagen Polo, — сообщили в ГИБДД. — 38-летняя пассажирка Volkswagen скончалась в больнице. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в на 106 км автодороги Уфа-Оренбург 51-летний мужчина, управляя "Dodge Caliber", не справился с рулевым управлением и допустил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Илишевский район происшествия аварии
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