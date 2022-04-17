В Башкирии в жестком столкновении двух встречных легковушек погибла пассажирка

17:32, 17 апр 2022

В Илишевском районе Башкирии на трассе М-7 «Волга» произошла авария со смертельным исходом. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в ГИБДД по республике. По информации дорожных полицейских, авария произошла около 10 часов утра на 1173-м километре трассы М-7 «Волга».







— По предварительным данным, столкнулись Renault Sandero и встречный Volkswagen Polo, — сообщили в ГИБДД. — 38-летняя пассажирка Volkswagen скончалась в больнице. Подробности уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в на 106 км автодороги Уфа-Оренбург 51-летний мужчина, управляя "Dodge Caliber", не справился с рулевым управлением и допустил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием.

Читайте также: В Башкортостане автолюбитель покалечил пенсионерку

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ