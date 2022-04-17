В Башкирии молодой парень упал с многоэтажки и выжил
18:10, 17 апр 2022
В Бирском районе ночью 16 апреля в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило экстренное сообщение.
По предварительным данным, под окнами дома, расположенного на улице Калинина в Бирске, нашли молодого парня, сообщает издание Башинформ.
«По неизвестно пока причине он упал с высоты и выжил. Инцидент произошел на четвертом этаже жилого пятиэтажного дома. 22-летнего пострадавшего увезли в приемный покой местной больницы. Врачи диагностировали сотрясение мозга», - сообщил собеседник.
Теперь правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии под окнами жилого дома обнаружили труп пожилой женщины.