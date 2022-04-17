В Башкирии молодой парень упал с многоэтажки и выжил

18:10, 17 апр 2022

В Бирском районе ночью 16 апреля в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило экстренное сообщение.



По предварительным данным, под окнами дома, расположенного на улице Калинина в Бирске, нашли молодого парня, сообщает издание Башинформ.







«По неизвестно пока причине он упал с высоты и выжил. Инцидент произошел на четвертом этаже жилого пятиэтажного дома. 22-летнего пострадавшего увезли в приемный покой местной больницы. Врачи диагностировали сотрясение мозга», - сообщил собеседник.



Теперь правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии под окнами жилого дома обнаружили труп пожилой женщины.

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