В Башкирии насмерть сбили сотрудника ГИБДД

09:35, 18 апр 2022

ДТП произошло в 22.30 на трассе М-5 «Урал» в Иглинском районе. 32-летний инспектор, старший лейтенант полиции Рафис Хайритдинов, как обычно вышел на дежурство. Во время работы он заметил подозрительный внедорожник Chevrolet Niva, попытался его остановить. Но водитель не успел вовремя затормозить и сбил полицейского.







Его напарник сразу же вызвал скорую с тяжелой травмой головы полицейский был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался так и не приходя в сознание.



— Руководство и личный состав МВД по Республике Башкортостан и ГИБДД МВД по РБ выражают искренние соболезнования родным, близким и коллегам Рафиса Хайритдинова. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Управления ГИБДД МВД по РБ. По факту ДТП проводиться проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — отметили в пресс-службе МВД по РБ.





Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в жуткую аварию попал автобус с 19 пассажирами. Авария произошла около 18:30 часов на 82 км автодороги Уфа-Оренбург. По одной из версии, в ходе движения у автобуса "ГАЗель Next" лопнуло колесо, после чего водитель транспортного средства допустил наезд на электроопору с последующим съездом в кювет, где автобус опрокинулся.

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