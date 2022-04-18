Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии насмерть сбили сотрудника ГИБДД

В Башкирии насмерть сбили сотрудника ГИБДД

09:35, 18 апр 2022

ДТП произошло в 22.30 на трассе М-5 «Урал» в Иглинском районе. 32-летний инспектор, старший лейтенант полиции Рафис Хайритдинов, как обычно вышел на дежурство. Во время работы он заметил подозрительный внедорожник Chevrolet Niva, попытался его остановить. Но водитель не успел вовремя затормозить и сбил полицейского.

Его напарник сразу же вызвал скорую с тяжелой травмой головы полицейский был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался так и не приходя в сознание.

— Руководство и личный состав МВД по Республике Башкортостан и ГИБДД МВД по РБ выражают искренние соболезнования родным, близким и коллегам Рафиса Хайритдинова. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Управления ГИБДД МВД по РБ. По факту ДТП проводиться проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — отметили в пресс-службе МВД по РБ.


Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в жуткую аварию попал автобус с 19 пассажирами. Авария произошла около 18:30 часов на 82 км автодороги Уфа-Оренбург.  По одной из версии, в ходе движения у автобуса "ГАЗель Next" лопнуло колесо, после чего водитель транспортного средства допустил наезд на электроопору с последующим съездом в кювет, где автобус опрокинулся.

Читайте также:

В Башкирии в жестком столкновении двух встречных легковушек погибла пассажирка
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: происшествия ДТП Иглинский район
Читайте также

В Башкирии в жуткую аварию попал автобус с 19 пассажирами
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в жуткую аварию попал автобус с 19 пассажирами
В Белорецком районе выпавшая из грузовика арматура повредила встречный автобус
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе выпавшая из грузовика арматура повредила встречный автобус
В Иглинском районе Башкирии на инспектора ДПС опрокинулся автомобиль
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии на инспектора ДПС опрокинулся автомобиль
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Происшествия в Башкирии
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: