В Башкирии пьяная женщина за рулем легковушки съехала в водохранилище: погибли 3 человека

16:03, 18 апр 2022

В Зианчуринском районе зарегистрирован несчастный случай. Происшествие произошло около села Кугарчи на берегу водохранилища Ямашлинское. По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, 47-летняя женщина, будучи в нетрезвом состоянии за рулём «ВАЗ-2114», совершила съезд в водохранилище.







По имеющейся информации, в результате происшествия погибли три женщины, которые находились в машине. Водителю удалось выбраться из автомобиля. Сейчас машину вытаскивают на берег.



«На месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося», — заявили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии насмерть сбили сотрудника ГИБДД.

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Фото: МВД по РБ