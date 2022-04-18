В Башкирии пьяная женщина за рулем легковушки съехала в водохранилище: погибли 3 человека
16:03, 18 апр 2022
В Зианчуринском районе зарегистрирован несчастный случай. Происшествие произошло около села Кугарчи на берегу водохранилища Ямашлинское. По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, 47-летняя женщина, будучи в нетрезвом состоянии за рулём «ВАЗ-2114», совершила съезд в водохранилище.
По имеющейся информации, в результате происшествия погибли три женщины, которые находились в машине. Водителю удалось выбраться из автомобиля. Сейчас машину вытаскивают на берег.
«На месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося», — заявили в ведомстве.