В Башкирии два пьяных пассажира устроили дебош на борту самолета

16:11, 18 апр 2022

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Уфы поступило сообщение от диспетчера транспортной организации о том, что на борт самолёта сообщением Иркутск – Уфа требуются сотрудники полиции.







Как сообщается на сайте mvdmedia.ru, полицейские установили, что двое пассажиров воздушного судна нарушили правила поведения на воздушном транспорте. Приятели – 29-летний житель республики и 33-летний житель Волгоградской области – в состоянии алкогольного опьянения вели себя вызывающе, оскорбляли экипаж самолёта. Кроме того, первый пассажир повредил имущество авиакомпании, а второй нарушитель курил в туалете.





Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили их в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Уфы для разбирательства.



В отношении 29-летнего гражданина составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время оценивается стоимость причинённого ущерба. Также полицейские составили два протокола в отношении 33-летнего пассажира по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ и по ст.20.1 КоАП РФ.

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