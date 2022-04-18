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В Башкирии в автомобиле утонули женщины, подробности с места происшествия

В Башкирии в автомобиле утонули женщины, подробности с места происшествия

19:02, 18 апр 2022

МЧС Башкирии опубликовало фото вытащенной на берег ВАЗ-2114, которая утонула в Ямашлинское водохранилище Зианчуринского района. Как уточнили в аварийном ведомстве, в салоне легковушки погибли пассажирки 36, 49 и 53 лет.

– Сотрудники 77 пожарно-спасательной части […] совместно с местными жителями, подошли к месту происшествия на лодке, подцепили утонувшую машину с помощью троса, после чего трактор ее вытянул на берег. На месте происшествия организована работа следственно-оперативной группы. – передали в МЧС.


Стало известно, что без матерей остались десять детей. У погибшей 53-летней женщины - пятеро детей, у 36-летней - двое и у 49-летней - трое. У выжившей 48-летней женщины-водителя также есть трое детей.

По предварительным данным, все четверо работали в одном кафе, расположенном неподалеку от водохранилища.

Напомним, несчастный случай произошел сегодня днем, 18 апреля. Пьяная 47-летняя женщина за рулем вазовской легковушки заехала прямо в водохранилище и смогла самостоятельно выбраться из авто. При этом все три ее пассажирки утонули вместе с машиной.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Зианчуринский район
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