В Башкирии недалеко от больницы обнаружили скелетированный труп

19:22, 18 апр 2022

В Уфе рядом с больницей № 21 охранник морга обнаружил лежащий на земле скелетированный труп мужчины. По предварительным данным, 14 октября прошлого года мужчина ушел из приемного покоя 21-й больницы и пропал, сообщает издание Башинформ. С заявлением в полицию обратилась дочь 47-летнего уфимца. Она указала, что ее папа страдает эпилепсией.







В итоге только спустя шесть месяцев на скелетированные останки в 100 метрах от здания больницы, расположенной на улице Лесной проезд, 3, наткнулся охранник морга. Правоохранителям удалось установить личность погибшего. О точной причине смерти станет известно после судмедэкспертизы.

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