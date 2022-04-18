Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии недалеко от больницы обнаружили скелетированный труп

В Башкирии недалеко от больницы обнаружили скелетированный труп

19:22, 18 апр 2022

В Уфе рядом с больницей № 21 охранник морга обнаружил лежащий на земле скелетированный труп мужчины. По предварительным данным, 14 октября прошлого года мужчина ушел из приемного покоя 21-й больницы и пропал, сообщает издание Башинформ. С заявлением в полицию обратилась дочь 47-летнего уфимца. Она указала, что ее папа страдает эпилепсией. 

В итоге только спустя шесть месяцев на скелетированные останки в 100 метрах от здания больницы, расположенной на улице Лесной проезд, 3, наткнулся охранник морга. Правоохранителям удалось установить личность погибшего. О точной причине смерти станет известно после судмедэкспертизы.

Читайте также:

На окраине леса в Башкирии обнаружили труп мужчины
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Ишимбае, недалеко от магазина, нашли скелетированный труп мужчины
Происшествия в Башкирии
В Ишимбае, недалеко от магазина, нашли скелетированный труп мужчины
На окраине леса в Башкирии обнаружили труп мужчины
Происшествия в Башкирии
На окраине леса в Башкирии обнаружили труп мужчины
В Мелеузе на территории больницы обнаружили изувеченный труп мужчины
Происшествия в Башкирии
В Мелеузе на территории больницы обнаружили изувеченный труп мужчины
В Башкирии на автостоянке рядом с больницей заживо сгорел охранник
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на автостоянке рядом с больницей заживо сгорел охранник


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: