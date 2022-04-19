Вахтовика из Башкирии нашли мертвым в Подмосковье

08:45, 19 апр 2022

В Подмосковье нашли тело 41-летнего Альберта Юсупова, который приехал на заработки из Башкирии. По предварительной версии следствия, мужчину жестоко убили и ограбили. Пока следователи выясняют, кто мог расправиться с отцом троих детей, убитые горем родные решают вопрос с транспортировкой тела на родину и похоронами. И сейчас семье очень нужна помощь неравнодушных жителей Башкирии.







ПОЛУЧИЛ РАСЧЕТ, ПОЗВОНИЛ МАТЕРИ И ПРОПАЛ

41-летний Альберт Юсупов родился в селе Темясово, потом переехал с семьей в Сибай. В августе прошлого года мужчина уехал на заработки в Подмосковье, где 8 месяцев старательно трудился и регулярно высылал деньги своей семье.



- В Сибае и Баймакском районе зарплаты совсем небольшие, а у Альберта трое сыновей. Старшему недавно исполнилось 18, младшие еще совсем маленькие. Все было хорошо, он даже приезжал домой на Новый год, постоянно созванивался с семьей, говорил, как он по ним скучает, - едва сдерживает слезы коллега и подруга Альберта Юсупова.



18 марта мужчина получил зарплату наличными и сразу же позвонил матери, чтобы сообщить, что скоро переведет деньги. Вот только перевод так и не поступил, да и сам Альберт неожиданно перестал выходить на связь. Телефон мужчины был недоступен, коллеги разводили руками – мол, никто ничего не знает.



Обезображенное тело Альберта Юсупова нашли только спустя месяц – 15 апреля в безлюдном месте в Московской области. У мужчины не было при себе ни денег, ни документов, даже цепочку с рамаданом (мусульманский символ - Ред) и то сорвали. По предварительной версии следствия, мужчину ограбили, а потом убили.





- Мы даже не знаем, что могло произойти. Может, кто-то из рабочих решил таким образом присвоить себе деньги. Может, кто услышал его разговор по телефону, что Альберт собирался переводить деньги… В голове просто не укладывается, что из-за денег могли лишить жизни такого хорошего и светлого человека, - вздыхает Ольга.



Опознанием убитого занимался его друг – по одежде и зубам. Сейчас жена Альберта также вылетела в Москву, чтобы опознать тело мужа и привезти его домой. На бальзамирование тела и его транспортировку в Баймакский район из Москвы требуется более 95 тысяч рублей. Такой огромной суммы у простой семьи из села Темясово просто нет.



- Старшие дети очень тяжело переживают смерть любимого папы. А младший сын еще и не знает ничего, мы просто не знаем, как сказать ребенку такую ужасную новость. Мы до сих пор не можем поверить в случившееся. Альберт был примером для всех нас – отзывчивый, добродушный, всегда готовый прийти на помощь, - вспоминает о погибшем его коллега и близкая подруга Ольга.









Сейчас семья Юсуповых нуждается не только в моральной, но и в материальной поддержке. Если вы хотите помочь с транспортировкой тела и похоронами, можете сделать посильный вклад на карту сына Тимура Альбертовича Юсупова (2202 2014 0721 7880).





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