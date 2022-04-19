В Башкирии загорелась прачечная психоневрологического интерната

09:00, 19 апр 2022

ЧП произошло сегодня вечером, 18 апреля. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, в Ишимбае по улице Северной, 1 загорелся банно-прачечный комплекс на территории психоневрологического интерната.







На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара и другие экстренные службы.



По прибытию пожарных на место происходило открытое горение на кровле одноэтажного кирпичного здания размерами 13х28 метров. Эвакуация не потребовалась, погибших, пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 19 человек и 7 единиц техники.



Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России.

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Фото: МЧС РФ по РБ