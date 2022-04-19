В Башкирии загорелась прачечная психоневрологического интерната
09:00, 19 апр 2022
ЧП произошло сегодня вечером, 18 апреля. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, в Ишимбае по улице Северной, 1 загорелся банно-прачечный комплекс на территории психоневрологического интерната.
На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара и другие экстренные службы.
По прибытию пожарных на место происходило открытое горение на кровле одноэтажного кирпичного здания размерами 13х28 метров. Эвакуация не потребовалась, погибших, пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 19 человек и 7 единиц техники.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России.