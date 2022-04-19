В Башкирии пожарные обнаружили в квартире мертвого мужчину

10:09, 19 апр 2022

В МЧС по Башкирии вечером 18 апреля поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного девятиэтажного дома по улице Натальи Ковшовой, 7, в Уфе. На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.







«Установлено, что на кухне двухкомнатной квартиры на 4 этаже произошло подгорание пищи на плите. В ходе разведки в квартире обнаружен в бессознательном состоянии мужчина, 1966 года рождения. Прибывшие на место врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины. Эвакуация жителей дома не проводилась», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.



Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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Фото: МЧС по РБ