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В Башкирии женщине, утопившей в водохранилище трех своих подруг, грозит до 15 лет тюрьмы

В Башкирии женщине, утопившей в водохранилище трех своих подруг, грозит до 15 лет тюрьмы

12:54, 19 апр 2022

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшими. Женщину-водителя, съехавшую в водохранилище в Зианчуринском районе, задержали. Об этом сообщили сегодня, 19 апреля, в пресс-службе регионального МВД.

По предварительным данным, нетрезвая 47-летняя женщина села за руль автомобиля ВАЗ-21140 и с тремя коллегами направилась в сторону набережной водохранилища. Водительница не совладала с управлением и допустила съезд в воду. Ей удалось выбраться из авто и добраться до берега, а вот три ее пассажирки спастись не смогли.

— Ее заметил проходивший местный житель, который вызвал скорую помощь. Прибывшие медики при осмотре женщины узнали о произошедшем ДТП и сообщили об этом в дежурную часть районного отдела полиции. По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения — 0, 928 мг/л, — поясняют в ведомстве.


Отметим, выявленное наличие алкоголя в таком содержании подразумевает, согласно таблице промилле, нарушение равновесия и самоконтроля, нечеткость речи, замедление скорости реакции.

В настоящее время МВД республики проводит исследования для установления точных обстоятельств произошедшего. Стоит отметить, что женщине грозит до 15 лет лишения свободы за преступление, предусмотренное статьей Уголовного кодекса «Нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее смерть более двух человек».

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Источник: ufa1.ru
Теги: происшествия криминал Зианчуринский район
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