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В Башкирии в ходе тушения травяного пожара обнаружили тело мужчины

В Башкирии в ходе тушения травяного пожара обнаружили тело мужчины

17:10, 19 апр 2022

В селе Миндяк Учалинского района во время тушения пожара нашли тело 63-летнего мужчины. ЧП произошло на улице Партизанской.

По сообщению Госкомитета РБ по ЧС, дедушка решил сжечь сухую траву на личном подсобном участке. Пламя стало быстро распространяться по территории. Жена хозяина, увидев это, позвонила спасателям.

На место прибыли сотрудники госкомитета, МЧС и других экстренных служб. В настоящее время устанавливается причина смерти погибшего.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии пожарные обнаружили в квартире мертвого мужчину. Установлено, что на кухне двухкомнатной квартиры на 4 этаже произошло подгорание пищи на плите.

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Источник: www.proural.info
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Учалинский район происшествия пожар
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