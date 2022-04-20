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В Башкирии мать вывезла двух дочерей в неизвестном направлении. Стало известно где они

В Башкирии мать вывезла двух дочерей в неизвестном направлении. Стало известно где они

08:52, 20 апр 2022

Стала известна судьба двух сестер вывезенных из Башкирии в неизвестном направлении. По информации региональной Службы судебных приставов, девочки 2016 и 2018 годов рождения и их мама нашлись в Москве.

«Местонахождение двух несовершеннолетних девочек и их мамы, находящейся в розыске в рамках исполнительного производства о порядке общения с детьми, установлено в ходе мероприятий УФССП России по РБ», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, по решению Благовещенского суда Башкирии, мама девочек обязана в определенное время и дни предоставлять возможность отцу детей общаться с ними, проводить время, а также забирать к себе с последующим возвращением их к месту проживания. Женщина, зная о вступившем в законную силу решении суда вместо принятия мер к его исполнению, покинула место своего проживания и вывезла несовершеннолетних в неизвестном направлении.


В начале апреля, в связи с неисполнением судебного решения, жительница Благовещенска вместе с детьми была объявлена в исполнительный розыск.

В настоящее время при содействии коллег с межрайонного отделения по исполнению отдельных действий и розыскных заданий ГУФССП по Москве женщина была опрошена на предмет дальнейшего проживания, а также исполнения судебного решения. Под роспись ей было вручено требование о необходимости обеспечить явку в отдел судебных приставов, а также предупреждение о перспективе административной ответственности в случае неисполнения судебного решения.

Дальнейшее исполнение решения суда по определению порядка общения с несовершеннолетними находится на контроле должностных лиц ведомства.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: происшествия
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