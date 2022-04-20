В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2113, столкнувшись со встречной Ладой Веста
10:21, 20 апр 2022
Авария в Башкирии произошла вчера около десяти часов вечера в Абзелиловском районе
На 4 км автодороги Магнитогорск-Аэропорт, вблизи с. Красная Башкирия, столкнулись ВАЗ-2113 и встречная "Lada Vesta". После чего у первого автомобиля происходит отсоединение переднего левого колеса и отбрасывает на "Daewoo Nexia".
В результате аварии 25-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также медицинская помощь потребовалась 44-летнему водителю "Lada Vesta". По данному факту начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в жуткую аварию попал автобус с 19 пассажирами.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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