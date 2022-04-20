Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2113, столкнувшись со встречной Ладой Веста

В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2113, столкнувшись со встречной Ладой Веста

10:21, 20 апр 2022

Авария в Башкирии произошла вчера около десяти часов вечера в Абзелиловском районе

На 4 км автодороги Магнитогорск-Аэропорт, вблизи с. Красная Башкирия, столкнулись ВАЗ-2113 и встречная "Lada Vesta". После чего у первого автомобиля происходит отсоединение переднего левого колеса и отбрасывает на "Daewoo Nexia".

В результате аварии 25-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также медицинская помощь потребовалась 44-летнему водителю "Lada Vesta". По данному факту начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в жуткую аварию попал автобус с 19 пассажирами.

Читайте также:

В Башкирии женщине, утопившей в водохранилище трех своих подруг, грозит до 15 лет тюрьмы
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии пьяный водитель "Opel Astra" совершил смертельную аварию
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель "Opel Astra" совершил смертельную аварию
Авария в Дюртюлинском районе Башкирии: столкнулись два автомобиля "Рено", погиб водитель
Происшествия в Башкирии
Авария в Дюртюлинском районе Башкирии: столкнулись два автомобиля "Рено", погиб водитель
В Башкирии столкнулись два ВАЗа десятой модели, есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись два ВАЗа десятой модели, есть пострадавшие
Авария в Белорецке: водитель мопеда погиб, столкнувшись со встречной "Лада Веста"
Происшествия в Башкирии
Авария в Белорецке: водитель мопеда погиб, столкнувшись со встречной "Лада Веста"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: