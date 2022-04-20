В Башкирии в квартире обнаружили мертвыми сотрудника ГИБДД и его жену

10:56, 20 апр 2022

В Отдел МВД России по Кумертау поступило сообщение о том, что в своей квартире найден мертвым 36-летний сотрудник городского ГИБДД.







Полицейский должен был утром выйти на службу, но в установленное время не прибыл. Обеспокоенные коллеги пришли к нему домой, однако дверь никто не открыл, на телефонные звонки не отвечал. Было принято решение вскрыть квартиру. Внутри были найдены тела сотрудника и его жены, 1991 года рождения, а также домашних животных.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По решению министра внутренних дел республики генерал-лейтенанта полиции Романа Деева в Кумертау были направлены сотрудники аппарата МВД по РБ, назначена служебная проверка.





«Не исключено, что погибшие стали жертвами несчастного случая, связанного с неисправностью газового оборудования. На место происшествия были вызваны сотрудники газовой службы с целью установления возможной утечки газа или скопления угарного газа. Руководство МВД республики приносит соболезнования коллегам, родным и близким погибших», - проинформировали в МВД по РБ.





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Фото: Кумертау Арис, Vk