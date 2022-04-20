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В Башкирии 15-летняя школьница покончила с собой и оставила записку

В Башкирии 15-летняя школьница покончила с собой и оставила записку

16:11, 20 апр 2022

В башкирском селе Айгулево Стерлитамакского района Башкирии в собственном доме с собой покончила девятиклассница. Ей было 15 лет. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, покойная жила в полной семье и с двумя сестрами восьми и 14 лет. Утром 19 апреля она осталась одна дома из-за того, что ее класс перевели на дистанционное обучение. Около 12:00 домой на обед пришел отец девушки. Он и обнаружил ее мертвой. Мужчина вызвал сельского фельдшера, однако тот только констатировал смерть школьницы.

На столе рядом с телом погибшей была обнаружена предсмертная записка. В ней она просит прощения у семьи за свой поступок, благодарит родителей и говорит, что любит всех родных.


На место происшествия выезжали начальник МВД по Стерлитамакскому району следователь СК и прокурора. Отец девушки во время беседы с сотрудниками правоохранительных органов рассказал, что конфликтов с дочерью у него и супруги не было. Известно, что в целом семья обеспеченная и благополучная.

Сама школьница на учете в полиции не состояла. Она училась удовлетворительно и занималась спортом – в кружке легкой атлетики. Преподаватели характеризовали ее положительно.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия Стерлитамакский район
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