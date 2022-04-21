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Житель Башкирии жестоко убил своего малолетнего сына

Житель Башкирии жестоко убил своего малолетнего сына

09:42, 21 апр 2022

51-летнего жителя Аургазинского района признали виновным в убийстве своего малолетнего сына. Об этом рассказали в Следкоме Башкирии.

Установлено, что вечером 6 апреля прошлого года пьяный подсудимый поссорился с супругой. Он предположил, что не является биологическим отцом своего 2-летнего сына. После этого он толкнул ребенка, в результате чего мальчик ударился о дверной косяк. На этом мужчина не остановился и ударил ребенка руками и пультом от телевизора по голове, а также бросил его с высоты собственного роста на пол.

От полученных телесных повреждений ребенок скончался. Мужчина после содеянного покинул место преступления, вскоре его задержали полицейские.


Подсудимый не признал вину в совершенном преступлении. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Также следователь внес представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенному преступлению, в адрес главы Тряпинского сельсовета.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Аургазинский район
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