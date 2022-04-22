В Башкирии при столкновении «Лады» и «Опеля» погибла жена одного из водителей

08:15, 22 апр 2022

Сегодня в Кушнаренковском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.







Авария произошла около 7:00 часов на 42 км автодороги Авдон-Николаевка. По предварительным данным, столкнулись "Лада Веста" под управлением 21-летнего уфимца и встречная "Opel Astra", за рулём которой находился 63-летний житель Балтачевского района.



В результате аварии 59-летняя пассажирка "Opel", супруга водителя, скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Также в аварии пострадал водитель "Лады". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Татышлинском районе Башкирии в дорожной аварии погиб 37-летний водитель, сообщили в Управлении ГИБДД по региону.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ