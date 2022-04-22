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В Башкирии пьяный отец сломал нос своему 5-летнему сыну

В Башкирии пьяный отец сломал нос своему 5-летнему сыну

10:48, 22 апр 2022

В Белорецком районе в полицию обратилась 33-летняя жительница села Тирлянский и сообщила, что ее сожитель избил пятилетнего сына. Мальчика доставили в городскую больницу с ушибами лица, переломом носа и закрытым черепно-мозговой травмой. По данному факту в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 33-летний отец ребенка нигде не работает, перебивается случайными заработками, злоупотребляет спиртными напитками. Во время ссоры с сожительницей, сын попытался защитить маму, но разъяренный отец избил сына.  Однако ни в полицию, ни в больницу мать сразу не обратилась, а сделала это лишь спустя два дня. Пострадавший мальчик не единственный ребенок в семье. Старшая дочь женщины живет отдельно, равно как и средний сын, которому 6 лет (у мальчиков общий отец). Сейчас братья помещены в социальный приют, с ними работают психологи.


«Полицейскими проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, опрошены очевидцы. Мать детей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних привлечена к административной ответственности. Отец же за аналогичный проступок будет привлечен к уголовной ответственности — сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Белорецкий район происшествия
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