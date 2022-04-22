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В Башкирии водитель получил тяжелые травмы, опрокинувшись в кювет

В Башкирии водитель получил тяжелые травмы, опрокинувшись в кювет

11:44, 22 апр 2022

В Мечетлинском районе ночью 22 апреля в экстренные службы поступило сообщение о серьезной аварии на 116 км автодороги Р-350, около деревни Кутушево.

Стало известно, что 42-летний водитель за рулем Chery Tiggo не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет – машина опрокинулась, сообщает издание Башинформ.

В аварии пострадал сам водитель. Его доставили в Большеустьикинскую центральную районную больницу с диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом носа, ушиб коленного сустава. Также было установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Мечетлинский район происшествия аварии
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