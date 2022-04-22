В Башкирии парень получил сильнейшие ожоги во время работы
16:32, 22 апр 2022
На салаватском предприятии ООО «Автоматизация Системы Технологии» произошел несчастный случай. Пострадал 23-летний работник.
18 апреля электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики электротехнической лаборатории ГС Стерлитамака получил травмы в распределительном пункте. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у него ожоги тела третьей степени. Парня госпитализировали.
В настоящее время в Гострудинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.