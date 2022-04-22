В Башкирии парень получил сильнейшие ожоги во время работы

16:32, 22 апр 2022

На салаватском предприятии ООО «Автоматизация Системы Технологии» произошел несчастный случай. Пострадал 23-летний работник.



18 апреля электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики электротехнической лаборатории ГС Стерлитамака получил травмы в распределительном пункте. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у него ожоги тела третьей степени. Парня госпитализировали.



В настоящее время в Гострудинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина хотел обокрасть колледж, но погиб от несчастного случая.



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