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В Башкирии парень получил сильнейшие ожоги во время работы

В Башкирии парень получил сильнейшие ожоги во время работы

16:32, 22 апр 2022

На салаватском предприятии ООО «Автоматизация Системы Технологии» произошел несчастный случай. Пострадал 23-летний работник.

18 апреля электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики электротехнической лаборатории ГС Стерлитамака получил травмы в распределительном пункте. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у него ожоги тела третьей степени. Парня госпитализировали.

В настоящее время в Гострудинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина хотел обокрасть колледж, но погиб от несчастного случая.

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Источник: proural.info
Теги: Салават происшествия травма
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