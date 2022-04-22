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В Башкирии в автомобиле утонули 3 женщины: выжившей водительнице требуется помощь

В Башкирии в автомобиле утонули 3 женщины: выжившей водительнице требуется помощь

17:23, 22 апр 2022

Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Анна Таболина сообщила журналисту информационного агентства «Башинформ» о помощи, которая сейчас оказывается со стороны республики детям, чьи матери погибли в страшном ДТП на Ямашлинском водохранилище в Зианчуринском районе.

«В настоящее время за каждой семьей закреплен психолог. Все семьи взяты на социальное сопровождение. Это предполагает оказание помощи по запросу, по подготовке и подачи документов на пособие, в первую очередь, по потере кормильца. В одной семье сейчас решается вопрос передачи младшего ребенка под опеку старшему, в связи с тем, что он не проживал с папой», -  проинформировала Анна Таболина.

Напомним, 19 апреля родные, друзья и коллеги простились с тремя женщинами, погибшими в аварии: автомобиль угодил в  воду, за рулем находилась нетрезвая женщина — она выжила, а ее пассажирки скончались. Без матерей остались десять детей. У погибшей 53-летней женщины — пятеро детей, у 36-летней — двое и у 49-летней — трое. У выжившей 48-летней женщины-водителя также есть двое детей. Четверо женщин были коллегами по работе – трудились поварами в кафе «Ямашла», которое расположено недалеко от места трагедии.


Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

В отношении водительницы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Женщине сейчас приходится, мягко говоря, нелегко.

«Психолог центра «Семья» сейчас работает с выжившей женщиной-водителем по стабилизации ее психологического состояния, по снижению чувства вины и тревоги за произошедшее», - добавила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Зианчуринский район происшествия аварии
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