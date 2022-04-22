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В Башкирии в страстную пятницу в православном приходе произошел пожар

В Башкирии в страстную пятницу в православном приходе произошел пожар

18:39, 22 апр 2022

В селе Суккулово Ермекеевского района Башкирии загорелся православный приход «Нефтекамской епархии русской православной церкви». Сообщение об этом поступило в МЧС по РБ в 16:17.

По прибытию пожарные установили, что горит кровля одноэтажного, бревенчатого здания.  К тушению привлекли 12 человек и 5 единиц техники.

По информации дознавателя МЧС очаг горения находился в месте ввода электричества.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в ходе тушения травяного пожара обнаружили тело мужчины. По сообщению Госкомитета РБ по ЧС, дедушка решил сжечь сухую траву на личном подсобном участке. Пламя стало быстро распространяться по территории. Жена хозяина, увидев это, позвонила спасателям.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Ермекеевский район происшествия пожар
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