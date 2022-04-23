В Башкирии под колесами троллейбуса погибла пожилая женщина
10:11, 23 апр 2022
Жительница Башкирии, управляя троллейбусом, наехала на пожилую женщину – в результате ДТП пешеход погиб.
Несчастный случай произошел утром, 22 апреля. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в Стерлитамаке на улице Мира 36-летняя местная жительница, управляя троллейбусом, сбила 85-летнюю женщину. В результате аварии пешеход получила телесные повреждения, где позднее скончалась в больнице.
«Со слов водителя, пешеход передвигалась по прилегающей территории. По данному факту начато разбирательство», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии при столкновении «Лады» и «Опеля» погибла жена одного из водителей.