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В Башкирии под колесами троллейбуса погибла пожилая женщина

В Башкирии под колесами троллейбуса погибла пожилая женщина

10:11, 23 апр 2022

Жительница Башкирии, управляя троллейбусом, наехала на пожилую женщину – в результате ДТП пешеход погиб.

Несчастный случай произошел утром, 22 апреля. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, в Стерлитамаке на улице Мира 36-летняя местная жительница, управляя троллейбусом, сбила 85-летнюю женщину. В результате аварии пешеход получила телесные повреждения, где позднее скончалась в больнице.

«Со слов водителя, пешеход передвигалась по прилегающей территории. По данному факту начато разбирательство», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии при столкновении «Лады» и «Опеля» погибла жена одного из водителей.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке ДТП в Стерлитамаке
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