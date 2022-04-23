В Башкирии в аварии погиб пассажир, пострадали 4 человека

20:27, 23 апр 2022

Сегодня в восьмом часу вечера в с. Амзя г. Нефтекамск зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с погибшим.



По предварительным данным столкнулись "Renault logan" и "Lada Priora". В результате аварии пассажир "Lada" скончался на месте происшествия. Также медицинская помощь потребовалась двум пассажирам с первого и двум пассажирам со второго автомобиля.



Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель легковушки сбил 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ