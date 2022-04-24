Вахтовика из Башкирии не могут найти вот уже 2 года

19:10, 24 апр 2022

Почти два года продолжаются поиски молодого вахтовика из Белорецкого района Башкирии. Сестра пропавшего Виолетта Ф. утверждает, что местонахождение стало неизвестно после его подработки в лесу 24 июня 2020 года.







Данила Тимербаевич родился 21 апреля 1992 года в селе Верхнебельское. Как утверждают родственники молодого человека, его рост 175 см, у него темно-русые кроткие волосы и зеленые глаза, а телосложение – среднее.



В день пропажи Таипов был одет в темно-зеленую камуфляжную куртку, темно-зеленые камуфляжные брюки и очки.



Несмотря на то, что прошло уже почти два года, родственники Данилы теряют надежды и все еще ждут возвращения парня.





– Если сможешь, конечно, ну возвращайся поскорее! Мы все простим, поймем, ведь мы тебя любим и ждем, во что бы то ни стало. Что бы люди ни говорили, мы ждем тебя живым и здоровым! Главное – чтоб ты был жив, был на связи, и мы знали, что у тебя все хорошо! – обращается через соцсети к пропавшему брату его сестра.



Если вам что-либо известно о местонахождении Данилы Таипова, информацией можно поделиться по следующим телефонным номерам: +7 (965) 643-69-26, 8 (800) 700-54-52 и 112.

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Фото: vk.com/vilya2013