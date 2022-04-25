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Житель Башкирии жестоко расправился с приятелем, не выдержав оскорблений

Житель Башкирии жестоко расправился с приятелем, не выдержав оскорблений

08:51, 25 апр 2022

27-летний житель башкирского города Белорецк зарезал своего приятеля из-за оскорблений. Подробности преступления рассказала пресс-служба Белорецого межрайонного суда.

Два товарища, как установил суд, распивали алкоголь, и внезапно между мужчинами возникла ссора из-за того, что один начал оскорблять другого. Ситуация накалилась и подсудимый с целью убить своего обидчика несколько раз ударил его по лицу, а потом нанес ему не менее 31 одного удара ножом. Потерпевший скончался на месте от потери крови.


Преступник вместе со своим отцом и знакомой перетащили труп на заброшенный участок, пытавшись, видимо, скрыть содеянное. Однако это не помогло мужчине избежать правосудия. 27-летний белоречанин был признан виновным по статье за умышленное убийство. С учетом смягчающих обстоятельств ему было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белорецк
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