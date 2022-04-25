В Башкирии водитель и пассажир получили травмы, опрокинувшись в кювет

10:07, 25 апр 2022

Вечером в Баймакском районе на 154 км автодороги Магнитогорск-Ира 44-летний житель Сибая за рулём ВАЗ-2107 совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате аварии водитель и его 20-летний пассажир из Хайбуллинского района с травмами госпитализированы. Известно, что водитель ранее привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. В этот раз он отказался проходить медицинское освидетельствование на состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела по ст. 264 УК РФ.



Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ