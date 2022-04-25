Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель и пассажир получили травмы, опрокинувшись в кювет

В Башкирии водитель и пассажир получили травмы, опрокинувшись в кювет

10:07, 25 апр 2022

Вечером в Баймакском районе на 154 км автодороги Магнитогорск-Ира 44-летний житель Сибая за рулём ВАЗ-2107 совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель и его 20-летний пассажир из Хайбуллинского района с травмами госпитализированы. Известно, что водитель ранее привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. В этот раз он отказался проходить медицинское освидетельствование на состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела по ст. 264 УК РФ.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

В Башкирии в аварии погиб пассажир, пострадали 4 человека
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Баймакский район происшествия аварии
Читайте также

В Учалинском районе Башкирии погибли водитель с пассажиром, опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе Башкирии погибли водитель с пассажиром, опрокинувшись в кювет
В Башкирии водитель с пассажиром опрокинулись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель с пассажиром опрокинулись в кювет
Авария в Бижбулякском районе Башкирии: погиб водитель "Renault Duster", опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария в Бижбулякском районе Башкирии: погиб водитель "Renault Duster", опрокинувшись в кювет
Авария в Стерлитамакском районе: водитель "Лады Гранта" погиб, опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария в Стерлитамакском районе: водитель "Лады Гранта" погиб, опрокинувшись в кювет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: