В Башкирии на крыше продуктового магазина найден труп мужчины

14:21, 25 апр 2022

В Белорецком районе днем 24 апреля в экстренные службы поступило сообщение о происшествии в Белорецке на улице 50 лет Октября.







Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что на крыше продуктового магазина найдено тело местного жителя. Он получил смертельные травмы, характерные при падении с высоты.



«На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи. Они констатировали смерть 56-летнего местного жителя. По предварительным данным, произошел несчастный случай на 7 этаже: мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон, потерял равновесие», - рассказал подробности собеседник.



Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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