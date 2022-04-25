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В Башкирии на крыше продуктового магазина найден труп мужчины

В Башкирии на крыше продуктового магазина найден труп мужчины

14:21, 25 апр 2022

В Белорецком районе днем 24 апреля в экстренные службы поступило сообщение о происшествии в Белорецке на улице 50 лет Октября.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что на крыше продуктового магазина найдено тело местного жителя. Он получил смертельные травмы, характерные при падении с высоты.

«На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи. Они констатировали смерть 56-летнего местного жителя. По предварительным данным, произошел несчастный случай на 7 этаже: мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон, потерял равновесие», - рассказал подробности собеседник.

Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Белорецк происшествия
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