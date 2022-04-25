В Башкирии на крыше продуктового магазина найден труп мужчины

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что на крыше продуктового магазина найдено тело местного жителя. Он получил смертельные травмы, характерные при падении с высоты.
«На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи. Они констатировали смерть 56-летнего местного жителя. По предварительным данным, произошел несчастный случай на 7 этаже: мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон, потерял равновесие», - рассказал подробности собеседник.
Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.