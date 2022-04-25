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В Башкирии, угнав автомобиль сторожа, сбежал воспитанник приюта

В Башкирии, угнав автомобиль сторожа, сбежал воспитанник приюта

16:07, 25 апр 2022

В Абзелиловском районе Башкирии задержали 14-летнего воспитанника приюта. Подросток украл автомобиль Hyundai Creta у сторожа социального учреждения. Зачем воспитанник приюта это сделал, рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

В полицию обратилась 51-летняя жительница деревни Равилово. Женщина работает сторожем в детском приюте. Во время смены у нее угнали автомобиль. Сторож вместе с коллегами догнала похитителя. Им оказался 14-летний воспитанник приюта.

Подросток рассказал, что, зайдя в комнату сторожа, увидел ключи от машины. Он их забрал и планировал съездить к родственнице в Зилаир. Но молодой угонщик не доехал до пункта назначения. Через несколько километров подросток почувствовал в салоне запах гари, испугался и остановился. Там же его и задержали.


Воспитанник приюта вину свою признал. Сотрудники полиции и социальные службы решают вопрос о привлечении подростка к ответственности.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Абзелиловский район
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