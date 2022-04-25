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В Башкирии недалеко от туристической палатки обнаружили труп неизвестной женщины

В Башкирии недалеко от туристической палатки обнаружили труп неизвестной женщины

19:22, 25 апр 2022

Полиции в Башкирии пытается установить личность женщины, труп которой был обнаружен рядом с туристической палаткой в Белорецком районе республики. Об этом сообщили в региональном МВД.

Как уточнили в правоохранительном ведомстве, тело погибшей нашли еще 20 апреля недалеко от села Укшук, в 100 метрах от трассы Белорецк-Магнитогорск. Судебная экспертиза показала, что женщина скончалась не ранее 15 апреля.

Приметы покойной: на вид – 35-40 лет, славянская внешность, рост – около 160 см, худощавое телосложение, светлые волосы, стрижка «под ноль» и светло-серые глаза.


Была одета в бордовые брюки-шаровары с орнаментом, болотную толстовку на молнии со светло-серым капюшоном, белую майку, темно-бежевую футболку с изображением цветка и листьев, а также в двое белых трусов: хлопчатобумажные с мелкими голубыми цветами и кружевные – с розовыми.

– В 10 метрах от трупа женщины была установлена туристическая палатка, внутри которой находилась куртка красного цвета на молнии с капюшоном на подкладе черного цвета, длиной до колен. Также в палатке находилась «пенка» туристическая фольгированная, рюкзак туристический цветом хаки с носимой одеждой, сумка дорожная на колесиках оранжевого цвета, – добавили в МВД Башкирии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МВД РБ
Теги: происшествия Белорецкий район
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