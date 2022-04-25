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В Башкирии экс-руководителя ГИБДД приговорили к лишению свободы

В Башкирии экс-руководителя ГИБДД приговорили к лишению свободы

19:57, 25 апр 2022

В Учалах бывший врио начальника отделения ГИБДД получил срок за взятки, мошенничество, злоупотребление полномочиями и незаконное хранение боеприпасов. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в Следственном комитете и ФСБ Башкирии. Преступления вскрылись после проверок и обысков, высокопоставленный гаишник частично признал вину. Со службы он был уволен по отрицательным основаниям.

— Как установлено следствием, в 2020 году подсудимый получил от учалинца взятку в размере 30 тысяч рублей за не привлечение его к ответственности за передачу своего автомобиля пьяному человеку, а также за выдачу автомобиля со спецстоянки, — сообщили в следкоме. — Кроме того, подсудимый получил две мелкие взятки в размерах 5 и 2 тысяч рублей за непривлечение двух человек к ответственности за управление автомобилем без прав.


Также, по версии следствия, начальник ОГИБДД взял 15 тысяч рублей у женщины, сын которой попал в ДТП, сломав два забора, пообещал ей, что передаст эти деньги хозяевам имущества, что поможет прекратить административное производство в отношении ее чада. На самом деле, он просто забрал эти деньги и не стал составлять протокол в отношении виновника ДТП.

— В ходе обыска по месту жительства подсудимого у него были обнаружены патроны для нарезного охотничьего ружья, которые он незаконно хранил, — сообщили в следкоме. — Суд приговорил его к 4,5 года лишения в колонии строгого режима, а также запретил заниматься госслужбой и работать в органах в течение 2,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Учалы происшествия криминал
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