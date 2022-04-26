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В Башкирии в реке Юрюзань нашли тело матери двоих детей

В Башкирии в реке Юрюзань нашли тело матери двоих детей

11:14, 26 апр 2022

В Салаватском районе в реки Юрюзань на расстоянии 10 метров от берега нашли тело человека, сообщили в ИА «Башинформ».

Правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась 43-летняя жительница Салаватского района. Сообщается, что женщина официально нигде не работала и не пила. Она жила в своем доме с пожилой матерью и двумя детьми.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Причины смерти матери двух детей станут известны после получения результатов судмедэкспертизы. 


Ранее сообщалось о том, что в Башкирии недалеко от туристической палатки обнаружили труп неизвестной женщины. Как уточнили в правоохранительном ведомстве, тело погибшей нашли еще 20 апреля недалеко от села Укшук, в 100 метрах от трассы Белорецк-Магнитогорск. Судебная экспертиза показала, что женщина скончалась не ранее 15 апреля.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район происшествия
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