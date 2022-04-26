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В Башкирии выпав из окна погибла 2-летняя девочка

В Башкирии выпав из окна погибла 2-летняя девочка

16:13, 26 апр 2022

Сегодня, 26 апреля, в Уфе после падения из окна скончалась двухлетняя девочка.  Об этом сообщили спасатели управления гражданской защиты столицы.

По предоставленным данным, ЧП произошло около 15:00 на Парковой, 14. Ребенок упал из окна пятого этажа.

Когда медики и сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия,  то констатировали, что девочка погибла. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на крыше продуктового магазина найден труп мужчины. По предварительным данным, произошел несчастный случай на 7 этаже: мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон, потерял равновесие.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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